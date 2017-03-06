樹德家商幼保科「童玩童趣」成果展活潑有創意
樹德家商幼保科高三畢業班，舉辦「童玩童趣」畢業展，展出內容結合學生專業知識與技能，以多元化方式呈現，創意十足。
今年畢業展分為靜態展與動態展兩大類，學生展現三年幼教所學的專業理論與實務結合。
靜態展以教具為主，教具區展示畢業生設計與製作，適合學齡前幼兒操作之小組教具，共30件童玩玩具及參加校外教具比賽得獎作品「生活大富翁」、「奇妙童話屋」、「 來去酒夜市」等，展現奇特巧思，大大提高幼兒多元學習興趣。
專題製作課程則展現學生專業知識、統整能力、團隊合作及解決問題的能力，有「幼兒繪本進入生命教育學習之探討」、「社區老人及幼兒代間學習之探討」、「編織、部落、創新設計布袋之研究」等。
動態表演則結合社區幼兒園600位小朋友到場參加活動，動態表演內容全由樹德家商幼保科學生精心設計，包括幼兒律動、幼兒遊戲等。
律動自古以來就是幼兒天生自然的表現行為，也是令幼兒感到興趣濃厚的學習活動；學生的動態表演「Da Da Da」、「戀愛元氣彈」、「幸福氧氣」、「卡通人生」等運用肢體、結合音樂與培養幼兒觀察力、模仿力、創造力與想像力，培養幼兒平衡性、敏捷性、發展大肌肉 ，畢業班同學與小朋友打成一片玩得不亦樂乎。
戲劇表演由學生自編幼兒戲劇「為什麼我是姐姐」、「不一樣的薇薇」，由畢業班同學編劇本、製作道具、剪接背景音樂，熱情演出，展現學生的認真與努力成果，小朋友目不轉睛，看了哈哈大笑，具有教育意義。
校長陳茂霖表示，幼保科成立42年，學生在升學與就業皆有優異表現，年年培育無數優秀幼教人才，每年高三畢業班成果展，展現學生三年學習成果。
(中時)
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