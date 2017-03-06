台東查獲25顆降血脂偽藥 藥局已下架

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降血脂藥「冠脂妥膜衣錠Crestor 10mg」（批號MV503），偽藥流入市面，引發民眾恐慌，台東縣衛生局6日派員查察，僅查有1家藥局尚有該批藥品25顆，該藥局已將藥品下架。

台東縣衛生局前往縣內34醫療院所及24藥局展開調查降血脂藥「冠脂妥膜衣錠Crestor 10mg」使用狀況，僅查有一家藥局尚有該批藥品25顆，該藥局於4日食藥署公佈當日，已先將該批藥品下架，其餘皆查無該批藥品。

衛生局呼籲民眾，只要有使用「批號MV503」藥品，要立即停止使用，並拿到原取得藥品醫療院所、藥局諮詢更換。

衛生局指出，冠脂妥膜衣錠是醫師處方用藥，用在治療高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，該藥品必須由醫師開立處方才能使用。

民眾如有用藥安全疑慮，可洽詢專業醫療人員，或撥打台灣阿斯特捷利康免付費服務專線0800-888-633洽詢，另為維護國人用藥安全與安心，台東縣衛生局將持續追蹤，以確保人民用藥安全。

(中時)