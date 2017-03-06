台中區農改場埔里分場 蘭花育種祕密基地
台中區農業改良場在南投縣魚池鄉深山設有1處培育蘭科植物的祕密基地，長期育種有成，繼去年取得3株優良春石斛新苗品種權，最近轉型專注於蕙蘭雜交選育，其中流水號198品系，又在刻正於台南市後壁區展出「2017台灣國際蘭展」中勇奪「新花獎」。
「真的是10年磨1劍！」設在魚池鄉的台中區農業改良場埔里分場分場長陳俊位說，這個育種基地，原設在阿里山脈東麓的羅娜部落，30多年前才遷到此偏僻山坳裡；10多年前開始主攻春石斛雜交育種，並研發虎頭蘭和各種國蘭的新品、種苗。
去年取得春石斛研究成熟，並取得「新夢幻」、 「紅雀」和「金島」3株優質春石斛品種權，目前正與業者洽談技轉及量產事宜中，其餘術以萬計的新種植株遷運到彰化大村的場本部作耐熱篩選，期找出適合平地、高溫栽植的品系推廣。
網室清空的魚池鄉埔里分場，目前則由蕙蘭屬植物進駐，包括利用報歲蘭和四季蘭的香氣、虎頭蘭的豔麗，雜交出兩項優點兼具的新品系；陳俊位博士、助理研究員洪惠娟與張富翔、研究助理王茗慧等全心投入，強化台灣蘭花外銷市場的競爭力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。