台中區農改場埔里分場　蘭花育種祕密基地

位在魚池鄉的台中區農改場埔里分場現階段工作，以報歲蘭、虎頭蘭等蕙蘭屬植物雜交培育新種為重點。（沈揮勝攝）

台中區農改場埔里分場以報歲及虎頭蘭雜交育種之流水號「台中198」系列新種蘭花，在2017台灣國際蘭展中榮獲「新花獎」。（沈揮勝攝）

蘭花培育基地。（沈揮勝攝）

已報歲蘭及虎頭蘭培育的新品種蘭花。（沈揮勝攝）

新品種的蘭花。（沈揮勝攝）

台中區農業改良場在南投縣魚池鄉深山設有1處培育蘭科植物的祕密基地，長期育種有成，繼去年取得3株優良春石斛新苗品種權，最近轉型專注於蕙蘭雜交選育，其中流水號198品系，又在刻正於台南市後壁區展出「2017台灣國際蘭展」中勇奪「新花獎」。

「真的是10年磨1劍！」設在魚池鄉的台中區農業改良場埔里分場分場長陳俊位說，這個育種基地，原設在阿里山脈東麓的羅娜部落，30多年前才遷到此偏僻山坳裡；10多年前開始主攻春石斛雜交育種，並研發虎頭蘭和各種國蘭的新品、種苗。

去年取得春石斛研究成熟，並取得「新夢幻」、 「紅雀」和「金島」3株優質春石斛品種權，目前正與業者洽談技轉及量產事宜中，其餘術以萬計的新種植株遷運到彰化大村的場本部作耐熱篩選，期找出適合平地、高溫栽植的品系推廣。

網室清空的魚池鄉埔里分場，目前則由蕙蘭屬植物進駐，包括利用報歲蘭和四季蘭的香氣、虎頭蘭的豔麗，雜交出兩項優點兼具的新品系；陳俊位博士、助理研究員洪惠娟與張富翔、研究助理王茗慧等全心投入，強化台灣蘭花外銷市場的競爭力。

(中時)