陳姓女模命案 梁女釋放但限制出境

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陳姓女模遭殺案，士林地檢署發言人陳錫柱今天指出，訊問完被告梁姓女子後，向法院聲請撤銷羈押禁見，同時將梁姓女子釋放，也將她限制出境。

陳錫柱說，主嫌程男蓄意誤導檢警辦案，將監視器畫面中被害人陳姓女模指為梁姓女友，第3女指為被害人，檢警找到影像中的第3女確認身分，戳破程男說謊。今天台中警方提訊程男，釐清案情。1060306

(中央社)