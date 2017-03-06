小模命案梁女獲釋 死者父親：尊重檢調

陳姓外拍女模命案，原遭檢警羈押的死者閨密梁姓女子今天被撤銷羈押。女模父親獲知後表示，一切尊重檢調。

女模父親下午在接受媒體採訪時說，他現在對於詳細案情並不是很清楚，這一切尊重檢調辦案方式；若梁女沒有涉案證據，此事也不能怪她。

「公道自在人心」，陳父認為，女兒的命案今天出現這樣的發展，不予置評。

至於有沒希望梁女到女兒靈堂前上香？陳父表示，有沒有必要要看梁女自己，他不會奢求梁女。1060306

(中央社)