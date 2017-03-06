修杰楷喜迎34歲 緊抱咘咘給親親好有愛

修杰楷6日迎來34歲生日。（圖／中時資料照）

修杰楷和咘咘隔著奶嘴親親，畫面看來十分有愛。（圖／取材自坤達臉書）

藝人修杰楷今（6日）迎來34歲生日，老婆賈靜雯還沒發聲祝福，好友坤達就先向他告白一番，兄弟倆逗趣互動惹笑眾人外，修杰楷和女兒咘咘的有愛合照，更是融化大批網友心。

坤達稍早在臉書對修杰楷獻上生日祝福：「祝全世界最幸福的男人生日快樂！」隨文附上對方和女兒的溫馨互動照，只見修杰楷把咘咘緊緊抱在懷中，父女倆對視後，隔著奶嘴就深情親親嘴，尤其修杰楷眼中盡是溫柔神情，洋溢滿滿父愛，引來眾網友直呼好有愛！

另外，修杰楷看到貼文也暖心回覆好兄弟：「有你才幸福」，而坤達見狀還肉麻表示：「38～有你才幸福（⋯⋯嘔）」，一來一往的搞笑互動，可見兩人深厚的情誼，網友也紛紛一起為修杰楷獻上祝福。

(中時電子報)