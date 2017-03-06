張志軍：台獨走到盡頭就是統一
國台辦主任張志軍6日參加了全國人大台灣省代表團全體會議。會後接受媒體記者採訪時表示，台獨之路走到盡頭就是統一。
張志軍繼5日在部長通道對兩岸關係發表看法，認為兩岸關係今年充滿挑戰和不確定性，對於有哪些不確定性，張志軍6日表示，最大的挑戰就是那些台獨勢力蠢蠢欲動。這些分裂行徑如果得不到有效遏制，必定對兩岸關係和平發展和台海的和平穩定帶來非常直接重大的威脅。
他指出，這也是大陸領導人在重要講話中再三強調，我們要堅決反對和遏制台獨的原因。實際上，這樣做也是對臺灣民眾一種負責的態度，如果台獨繼續沿著這樣分裂的道路走下去，最終結果必定給臺灣民眾帶來巨大傷害。
張志軍表示，我們也希望，台灣各界和大陸一起築起一個反對和遏制「台獨」的銅牆鐵壁。台獨之路就走到盡頭就是統一。但是那樣的統一方式一定會給臺灣社會和民眾帶來傷害，他們會付出巨大的代價。
(旺報)
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