台南地方型SBIR計畫 補助款申請開跑
為鼓勵台南中小型企業投入創新研發，經發局今年編列5890萬元的地方產業創新研究計畫（地方型SBIR）補助款，21日起開放讓廠商提出申請，此外，為整合跨領域產業創新，首度辦理聯合研發，讓2家廠商共同提出申請，經發局在21、23、28日也將舉辦計畫說明會。
經發局副局長殷世熙表示，台南長期推動地方型SBIR，受到許多中小企業的重視與支持，經濟部過去6年來，協助地方補助款約13億，各縣市政府自籌約8億，提供近3100家企業研發，台南研發成果相當亮眼，也為整體產業帶來34億元產值。
經發局今也邀請2家去年度結案的廠商振禾食品公司、沛科精密股份有限公司，分享申請研發補助的成效。振禾食品公司老闆李威辰表示，因自己喜好吃辣，研發許多辣味的小零嘴食品，去年申請地方型SBIR，打造產品吉祥物及開發創意包裝，預估可創造300萬營收。
沛科精密股份有限公司則研發創新產品設計及獨特的加工技術，有別國內其他廠商，提供本土化優質蝕刻機台關鍵零組件，成為不少台灣太陽能廠商策略合作對象，預計今年可增加1800萬產值。
經發局進一步表示，為鼓勵跨領域或上下游產業整合創新，今年首創辦理聯合研發申請，可讓2家廠商共同提出創新研發計畫申請補助。地方型SBIR每家廠商補助上限100萬元，21日起至5月3日受理申請，21、23、28日也將舉辦說明會，有意願者可前往參加。
(中時)
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