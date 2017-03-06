大目降春光藝文饗宴 用藝術追憶楊逵
因起草和平宣言遭受12年牢獄之災的台灣知名文學家楊逵，多年來，歷史對其家族產生的創傷，仍無法完全消失，因此，楊逵遺族將過去躲藏的種種恐懼，用藝術畫筆記錄下來，6日起在楊逵文學紀念館展出，邀請民眾進入大時代的視角。
轉型正義檢討的歷史真相，是否真能撫慰受難家屬的心靈？文學家楊逵因二二八事件後，擬稿和平宣言，引來12年綠島的牢獄之災，這也讓家屬承受許多莫名的壓力。楊逵孫女楊翠表示，以前要隱藏身分，才會有安全感，也讓家人產生「我怕別人怕我們」的感受。
楊逵次子楊建則說，父親不畏政權寫下自己的看法，出事後，母親就交代自己出門要少說話，別碰觸政治議題，家中氣氛也變得較封閉。然而，二二八死傷慘重，許多都是台灣菁英，也讓台灣文學思想產生斷層，其實相當無辜。
為了紀念楊逵，新化區公所聯合2017大目降春光藝文饗宴，邀請楊逵家族將《我們在東海花園的那些日子》，搬回新化故鄉開展，集結7位單一受難家族的藝術聯展，相當罕見，作品以國畫、書法、彩墨及花藝等為主，多與晚年隱居在東海花園生活經驗息息相關。
楊翠表示，雖然家族承受許多創傷壓力，但透過回憶親人呈現創作，也達到自我療癒的效果，或許作品不是專業，但卻是家族真實生命的歷程。《我們在東海花園的那些日子》即日起至3月底在楊逵文學紀念館展出，11日則有紀念音樂會，歡迎民眾前往欣賞。
(中時)
關鍵字：楊逵
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