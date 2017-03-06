北韓試射4枚飛彈 3枚落入日本專屬經濟海域

北韓6日上午7時34分(台灣時間6時34分)發射4枚彈道飛彈，其中3枚落入日本專屬經濟海域，日本已向北韓提出嚴正抗議。日本首相安倍晉三譴責說：「北韓已成為新階段的威脅」，日本政府隨即召開國家安全會議，研議因應對策。

日本政府發言人、官房長官菅義偉6日在記者會上證實了北韓發射飛彈的消息。日本防衛省指出，飛彈發射地點在北韓西北部，靠近北韓、中國交界的東倉里（Tongchang-ri）附近。

4枚飛彈幾乎是在同一時間，利用移動式發射台發射的，飛行距離約1000公里，落在秋田縣男鹿半島以西約300至350公里的日本海上，其中3枚落在日本專屬經濟海域內。菅義偉表示，日本已向北韓提出嚴正抗議。

安倍6日上午在參院預算委員會上表示，「明確顯示出，北韓已成為新階段的威脅」「北韓這次發射彈道飛彈明顯違反了聯合國安理會的決議，也是一項極其危險的行為，當地可能有漁船正在作業。」 日本政府表示，至今尚未接獲船隻或飛機受損的報告。

安倍同時強調，「北韓曾聲稱要發射新型飛彈，引起重大的關心，我們將與美國緊密合作，蒐集、分析相關情報。」日本政府將要求聯合國全理會召開緊急會議，中國也批判北韓違反安理會的決議。

日本防衛省認為北韓可能在試射新型彈道飛彈或洲際彈道飛彈（ICBM），但南韓認為ICBM的可能性低。自衛隊的飛機6日在飛彈落下的海面上搜索，發現了筒狀的物體，研判可能是飛彈的部分零件。目前正在研究是否派艦艇到該海域回收該物體，且拍照留底後準備詳細調查。

《東京新聞》報導，美日韓認為北韓的彈道飛彈可能已提高了實戰運用能力，故正急於分析飛彈的種類等，有可能是短程的飛毛腿改良型飛彈或中程的蘆洞飛彈。《共同社》分析，北韓此舉乃為牽制美韓軍演，同時作為與美國川普新政府談判的籌碼。

(中時)