多良車站設基地台 劉櫂豪要求NCC改善

我要評比

台東南迴線多良車站，是來往遊客喜歡駐足的熱門景點，日前電信業者卻在該處設基地台，遭在地鄉親、遊客批評破壞當地景觀。

立委劉櫂豪向國家通訊傳播委員會反映，要求NCC與太麻里鄉公所研議，重視在地意見，改善基地台破壞景觀的狀況，以維護美麗風景，NCC副主委翁柏宗承諾已會請NCC南區監理處及要求業者改善。

劉櫂豪說，多良車站是全台灣最美麗的車站之一，依山傍海的美景是台東的驕傲，設在多良車站旁、突兀的電信基地台卻嚴重破壞在地景觀，要求NCC限期改善。

(中時)