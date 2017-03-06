228陳抗違法衝突 警再辨識3人身分送辦

2月28日下午1時許，蔡丁貴的支持民眾自行繞過警方防線，持標語表達訴求，隨即與立場不同之團體一言不和產生衝突，造成分局員警及現場數名民眾受傷。轄區中正一分局案發後迅即檢視現場蒐證畫面，並於當日連夜通知李姓等3名涉嫌人到案說明，經詢3人均坦承犯行不諱，依涉嫌傷害罪、公然侮辱罪、條妨害公務等罪移請台北地檢署偵辦在案。

警方並持續比對案發當日之蒐證畫面後，再辨識出謝姓、陳姓及楊姓3人身分，他們分別涉嫌毆打楊姓被害人、拉扯廖姓被害人及妨害陳姓被害人自由並言詞恐嚇，3人已分別於本月4日及5日到案說明，分局也於今日將他們分依傷害罪、強制罪及恐嚇危害安全罪等罪嫌移請台北地檢署偵辦，其餘涉嫌違法群眾後續將依相關證據持續辨識分析積極偵辦。

(中時)