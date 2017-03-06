不慎滾落200米溪谷 花蓮砍草工不幸喪命

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花蓮壽豐鄉荖溪上游，驚傳砍草工人墜谷身亡。（消防局提供）

警消下午尋獲墜谷工人，並將遺體吊掛下山。（消防局提供）

花蓮壽豐鄉荖溪上游今天傳出除草工墜谷意外，1名年約50歲男子與同伴在山區砍草時，疑似因天雨路滑不慎踩空，直接滾落200公尺深溪谷，由於山中起大霧，道路狹窄，大型車輛無法進入，救難人員僅能以人力搬運，救難過程艱辛，傷者被救起時早已傷重不治。

業者表示，理新礦場因年久未採礦，目前只有保全看守，受雇的砍草工人上午在山上整地時，疑似不慎失足墜落20米深溪谷，同行工人發現後不斷向溪底喊叫都未獲回應，於是趕緊下山報警處理。

花蓮縣消防局表示，12時45分接獲報案後，集結20多名警義消上山馳援，由於但山區道路泥濘、崎嶇難行，大型車輛無法進入，只能靠人力徒步並下探溪谷確認墜落點，直到下午5時左右，尋獲墜谷男子時已無呼吸心跳，明顯死亡，以人力將遺體吊掛、搬運下山。

(中時)