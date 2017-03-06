百歲老翁疑中暑昏厥 暖心員警扶助就醫返家

台北市文山二分局興隆派出所警員楊志仁及邱進成2員，本月5日上午擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱興隆路上有名老翁暈倒在路旁，已受傷需要立即協助，2員立即趕赴現場並通報119。員警到場後，發現該名99歲高的齡老翁疑似因為氣溫回升天氣炎熱而中暑昏厥，倒地時還不慎破皮流血及頭暈眩目的症狀，立即將老翁扶持到陰涼處休息等候救護車。

救護車到來時，老翁卻堅持自己身體相當硬朗，不願意上車，楊、邱2員持續以關懷、愛心的好言相勸下，軟化了老翁的堅持，接受救護人員的初步清潔與包紮，並說出自己的身分及住址等資訊，讓員警得以進一步查詢。後來員警得知老翁的住家離事故現場不遠，遂立即前往老翁的家中通知其家人。

老翁的兒子原先聽到老父親受傷的消息，相當驚慌失措，表示因為其父親年事已高，非常擔心會發生危險，趕緊跟著員警趕返醫院，在親眼確認老父親已平安無事後，終於放下心中那塊大石頭，口中不停表達出對員警方熱心協助的感激。

(中時)