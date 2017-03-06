水庫枯水土地公廟露出 27尊神像集中供奉
降雨量不足，永和山水庫水位降低，30多年前因興建水庫被淹沒的土地公廟與伯公樹露出水面，當地人說，水庫旁這座「永和山福德祠」集中供奉27尊當時因興建水庫而被淹沒的土地公，並組成聯合辦公室，不僅成為當地趣事，居民也能繼續供奉這27尊土地公。
全台近日降雨少，主要供給頭份市、竹南鎮及支援新竹香山地區家庭、工業用水的頭份市永和山水庫水位持續降低，以往淹沒在水面下的土地公廟、土地公樹露出一半，讓不少年輕一輩或外地人得以一窺它的樣貌。
緊鄰水庫旁的「永和山福德祠」供奉27尊土地公，據廟中石碑指出，永和山水庫於1984年完工，興建時將淹沒鄰近地區土地公廟，當地信眾擔心失去土地公保佑，由信眾捐地，匯集政府補償遷造費及捐款合建福德祠，將頭份東興明坑、三灣永和浮橋、砂坑、北坑等土地公廟27尊土地公遷移集中供奉，宛如「土地公聯合辦公室」。
當地居民徐先生說，各區請來的27尊土地公是用石頭刻或木板釘，1984年興建福德祠時打造廟裡的土地公神像，27尊土地公石碑則收藏在神像下方櫥櫃，當地農民仍持續祭祀土地公，希望帶來一年四季的好收成。
永和山福德祠有棵樹齡高達百年老楓樹，老樹與土地公們一同守護永和山水庫，廟方每年農曆2月2日土地公生都會請戲班演戲酬神，感謝長久以來的庇佑。
(中時)
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