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水庫枯水土地公廟露出 27尊神像集中供奉

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水庫枯水土地公廟露出　27尊神像集中供奉
廟中石碑述說建造緣由。（黎薇攝）
水庫枯水土地公廟露出　27尊神像集中供奉
永和山福德祠廟裡的土地公神像是1984年建廟後所打造。（黎薇攝）
水庫枯水土地公廟露出　27尊神像集中供奉
苗栗縣三灣鄉永和村與頭份交界的永和山福德祠有27位土地公同住，有「土地公聯合辦公室」稱號。（黎薇攝）
水庫枯水土地公廟露出　27尊神像集中供奉
永和山水庫水位降低，早期因永和山水庫興建被淹沒的在水庫底的土地公廟與伯公樹露出水面。（林桔春提供）
水庫枯水土地公廟露出　27尊神像集中供奉
永和山水庫水位降低，早期因永和山水庫興建被淹沒的在水庫底的土地公廟與伯公樹露出水面。（林桔春提供）

降雨量不足，永和山水庫水位降低，30多年前因興建水庫被淹沒的土地公廟與伯公樹露出水面，當地人說，水庫旁這座「永和山福德祠」集中供奉27尊當時因興建水庫而被淹沒的土地公，並組成聯合辦公室，不僅成為當地趣事，居民也能繼續供奉這27尊土地公。

全台近日降雨少，主要供給頭份市、竹南鎮及支援新竹香山地區家庭、工業用水的頭份市永和山水庫水位持續降低，以往淹沒在水面下的土地公廟、土地公樹露出一半，讓不少年輕一輩或外地人得以一窺它的樣貌。

緊鄰水庫旁的「永和山福德祠」供奉27尊土地公，據廟中石碑指出，永和山水庫於1984年完工，興建時將淹沒鄰近地區土地公廟，當地信眾擔心失去土地公保佑，由信眾捐地，匯集政府補償遷造費及捐款合建福德祠，將頭份東興明坑、三灣永和浮橋、砂坑、北坑等土地公廟27尊土地公遷移集中供奉，宛如「土地公聯合辦公室」。

當地居民徐先生說，各區請來的27尊土地公是用石頭刻或木板釘，1984年興建福德祠時打造廟裡的土地公神像，27尊土地公石碑則收藏在神像下方櫥櫃，當地農民仍持續祭祀土地公，希望帶來一年四季的好收成。

永和山福德祠有棵樹齡高達百年老楓樹，老樹與土地公們一同守護永和山水庫，廟方每年農曆2月2日土地公生都會請戲班演戲酬神，感謝長久以來的庇佑。

(中時)

關鍵字：永和山福德祠土地公廟
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