WBC》B組明開戰 日本石川步VS古巴安典薩
經典賽首輪A組賽事今天(6日)晚間在韓國首爾高尺巨蛋開打，B組則將在明天於日本東京巨蛋登場，由最被看好能晉級的地主日本隊、古巴隊進行交手，日本隊首戰預計排出石川步先發，對戰古巴安典薩(Noelvis Entenza)。
日本隊在前3屆經典賽都闖進4強，2006年、2009年連兩屆賽事奪冠，今年誓言重返「世界一」，這次日本隊首輪與古巴、澳洲、中國隊同分A組，要晉級8強應該問題不大。
迎接明天晚間6點與「紅色閃電」古巴隊的首戰，日本隊總教練小久保裕紀表示：「第1場比賽很重要，我們要有一個好的開示，我們會努力贏下明天的首戰。」
小久保裕紀透露，明天將排出日職羅德隊主力先發石川步掛帥，希望他能發揮出自己應有的表現。石川步在先前中職日職對抗賽首戰上場中繼，主投3局，被敲3支安打，送出6次三振，失1分。
古巴隊則將由31歲的右投安典薩扛首戰，安典薩提到：「我對日本隊的印象就是，他們有很好的打者，還有一些在大聯盟打球的球員(1名)，所以我能做的就是，在面對這些打者時，試著把球壓低。」
(中時電子報)
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