小模命案 梁女限制出境並追查影中黑衣人

小模命案，嫌犯梁姓女子4日檢察官聲請羈押禁見，2天後又以程姓男子說謊為由釋放梁女。（李文正攝）

士林地檢署偵辦陳姓女外拍女模陳屍廢棄商場地下室，24歲程姓男嫌與剛交往久的梁女涉有重嫌，4日凌晨法院裁定羈押禁見，經過2天後，案情大逆轉，當初梁聲稱畫面中不是她，以及不在場證明，都被證實沒有說謊，反而是程男指，梁女與死者約在後山埤捷運站見面，再帶到案發現場，全部杜撰的謊話，檢察官下午釋放梁女，隔了3小時後趕緊諭知限制出境。

檢方認為，案發大樓的電梯監視器，1日下午1點多，拍到一名黑衣女子，手持礦泉水進入電梯，程與她兩人共乘一台上樓，但梁女說該名女子她不認識，懷疑也是共犯，現在正逍遙法外，還要檢警儘速追查，檢方目前還沒掌握身份。

(中時)