中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

陸民反韓砸手機 遭轟腦殘愛國賊

中時電子報
點閱942
我要評比
6/10
反韓砸手機
一位自稱共產黨員的男子砸三星手機表達對韓國部署薩德反飛彈系統的不滿。（圖／網傳影片截圖）
陸民反韓砸三星手機

大陸民間近來反韓、反薩德情緒升級，網路流傳出多段砸毀三星手機宣洩不滿的短片，卻遭網民揶揄為「蠢貨」。有些在韓國品牌商店鬧場的，也被譏為「腦殘愛國賊」。

大陸網路上最近流傳一則「怒砸三星」影片，其中一段有一名戴黑眼鏡的男子稱「南韓把薩德反導系統對準中國，因此砸三星手機以示不滿」，他在影片中還自稱是共產黨員。

中方反制薩德 韓稱將採行動應對
陸擴大反薩德 韓國遊下架停賣

另一段則砸三星手機者的長相沒有入鏡，只見他用目工具板手不斷敲三星手機，最後手機螢幕破裂，外殼也扭曲變形。

大陸男子在韓貨商店牌鬧場反薩德 被轟「腦殘愛國賊」

不過，自從多年前反日的經歷後，網路上對這種義和團式的行為卻遭到網民批評，直斥這種人根本是「無知、蠢貨」，網民還列舉許多大陸生產手機的零件有不少其實亦是來自三星，因此要砸「也要砸國產的」。

有網民指出，大陸手機的記憶體有60%來自韓國三星，也有部分手機螢幕是韓國三星製造，另外蘋果手機螢幕也是韓國貨，因此要完全抵制韓國產品幾乎不可能。有些則勸網民：真要抵制就抵制樂天，盡量不買韓國產品，已經買了的韓國產品就別砸了，畢竟是自己花錢買的。

不只有民眾砸韓國手機，還有人仿效反日風潮時的做法，跑到韓資品牌商店鬧場要砸店，一則網傳短片就有一名年輕大陸男子在韓系化妝品Laneige（蘭芝）的商場專區鬧場。這名男子指著顧客高聲開罵說，「全國都在抵制樂天，為什麼還買韓國貨」？買韓貨「等於資助韓國買炮彈威脅中國」，專櫃售貨員只好不斷地以「大家都是中國人」予以言辭安撫。結果這則影片被貼上網後也遭圍剿，直斥其「愛國賊腦殘沒底線」。

另有網民指出，這種蠢事不能再幹了，前幾年反日，最近又反韓，其實最需要的是「反思」。

(中時電子報)

反擊！ 韓將採取措施回應中國抵制韓企行為

更多大陸熱門話題　請看中時兩岸頻道
關鍵字：薩德手機反韓反日愛國賊
點閱942
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。