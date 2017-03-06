陸民反韓砸手機 遭轟腦殘愛國賊

一位自稱共產黨員的男子砸三星手機表達對韓國部署薩德反飛彈系統的不滿。（圖／網傳影片截圖）

陸民反韓砸三星手機

大陸民間近來反韓、反薩德情緒升級，網路流傳出多段砸毀三星手機宣洩不滿的短片，卻遭網民揶揄為「蠢貨」。有些在韓國品牌商店鬧場的，也被譏為「腦殘愛國賊」。

大陸網路上最近流傳一則「怒砸三星」影片，其中一段有一名戴黑眼鏡的男子稱「南韓把薩德反導系統對準中國，因此砸三星手機以示不滿」，他在影片中還自稱是共產黨員。

另一段則砸三星手機者的長相沒有入鏡，只見他用目工具板手不斷敲三星手機，最後手機螢幕破裂，外殼也扭曲變形。

大陸男子在韓貨商店牌鬧場反薩德 被轟「腦殘愛國賊」

不過，自從多年前反日的經歷後，網路上對這種義和團式的行為卻遭到網民批評，直斥這種人根本是「無知、蠢貨」，網民還列舉許多大陸生產手機的零件有不少其實亦是來自三星，因此要砸「也要砸國產的」。

有網民指出，大陸手機的記憶體有60%來自韓國三星，也有部分手機螢幕是韓國三星製造，另外蘋果手機螢幕也是韓國貨，因此要完全抵制韓國產品幾乎不可能。有些則勸網民：真要抵制就抵制樂天，盡量不買韓國產品，已經買了的韓國產品就別砸了，畢竟是自己花錢買的。

不只有民眾砸韓國手機，還有人仿效反日風潮時的做法，跑到韓資品牌商店鬧場要砸店，一則網傳短片就有一名年輕大陸男子在韓系化妝品Laneige（蘭芝）的商場專區鬧場。這名男子指著顧客高聲開罵說，「全國都在抵制樂天，為什麼還買韓國貨」？買韓貨「等於資助韓國買炮彈威脅中國」，專櫃售貨員只好不斷地以「大家都是中國人」予以言辭安撫。結果這則影片被貼上網後也遭圍剿，直斥其「愛國賊腦殘沒底線」。

另有網民指出，這種蠢事不能再幹了，前幾年反日，最近又反韓，其實最需要的是「反思」。

(中時電子報)