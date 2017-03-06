陸民反韓砸手機 遭轟腦殘愛國賊
大陸民間近來反韓、反薩德情緒升級，網路流傳出多段砸毀三星手機宣洩不滿的短片，卻遭網民揶揄為「蠢貨」。有些在韓國品牌商店鬧場的，也被譏為「腦殘愛國賊」。
大陸網路上最近流傳一則「怒砸三星」影片，其中一段有一名戴黑眼鏡的男子稱「南韓把薩德反導系統對準中國，因此砸三星手機以示不滿」，他在影片中還自稱是共產黨員。
另一段則砸三星手機者的長相沒有入鏡，只見他用目工具板手不斷敲三星手機，最後手機螢幕破裂，外殼也扭曲變形。
不過，自從多年前反日的經歷後，網路上對這種義和團式的行為卻遭到網民批評，直斥這種人根本是「無知、蠢貨」，網民還列舉許多大陸生產手機的零件有不少其實亦是來自三星，因此要砸「也要砸國產的」。
有網民指出，大陸手機的記憶體有60%來自韓國三星，也有部分手機螢幕是韓國三星製造，另外蘋果手機螢幕也是韓國貨，因此要完全抵制韓國產品幾乎不可能。有些則勸網民：真要抵制就抵制樂天，盡量不買韓國產品，已經買了的韓國產品就別砸了，畢竟是自己花錢買的。
不只有民眾砸韓國手機，還有人仿效反日風潮時的做法，跑到韓資品牌商店鬧場要砸店，一則網傳短片就有一名年輕大陸男子在韓系化妝品Laneige（蘭芝）的商場專區鬧場。這名男子指著顧客高聲開罵說，「全國都在抵制樂天，為什麼還買韓國貨」？買韓貨「等於資助韓國買炮彈威脅中國」，專櫃售貨員只好不斷地以「大家都是中國人」予以言辭安撫。結果這則影片被貼上網後也遭圍剿，直斥其「愛國賊腦殘沒底線」。
另有網民指出，這種蠢事不能再幹了，前幾年反日，最近又反韓，其實最需要的是「反思」。
(中時電子報)
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