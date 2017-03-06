高雄市電影館3月推強片 要讓影迷瘋3月
高雄電影館3月推出「王者之聲－奧斯卡最佳外語片代表特映」影展、「小城。日和-日本電影旬報大賞」影展、「經典復刻20年影展」等三波強展強片，要讓影迷們好看瘋上一整個月。
世界影壇成事的奧斯卡金像獎日前落幕，最佳外語片由電影館現正熱映的伊朗《新居風暴》拿下，為提供影迷觸及更多奧斯卡外語片，電影館3月12日起策畫「王者之聲－奧斯卡最佳外語片代表特映」，一連選映三部分別代表丹麥、奧地利、瑞士進入奧斯卡最佳外語片初選的劇情強片《拆彈少年》《晚安媽咪》《酷瓜人生》。
三月更同月輝映「小城。日和-電影旬報大賞」影展，引薦日方最具權威的電影旬報所遴選出當年度最備受好評的日本十大佳片，包含由宮澤理惠主演《幸福湯屋》及淺野忠信擔綱的《臨淵而慄》，另外亦特別放映妻夫木聰及蒼井優合演《家族真命苦》與《何者》。
「經典復刻20年影展」自3月10日登場，重金重現，加碼獻映距今20年但從未褪色的電影《猜火車》與《英倫情人》，抒發老影迷心中的鄉愁，以數位2K DCP畫質重現電影館大螢幕，用電影帶您回到經典時代，其中，《猜火車》更是全台獨家引進僅６次放映。
相關資訊可至電影館官網查詢。
(中時)
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