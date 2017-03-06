加勒比海友邦浮動 府：全盤掌握情勢

外交部長李大維今天表示，加勒比海地區的友邦的確有浮動狀況，但目前狀況仍在控制範圍內。總統府今天說，相當重視與各友邦的情誼；相關國際情勢，外交等單位持續且全盤掌握。

外交部長李大維今天表示，加勒比海地區的友邦的確有浮動狀況，不過目前狀況仍在控制範圍內。為鞏固邦誼，總統蔡英文規劃下半年要出訪。

總統府發言人林鶴明指出，「我們相當重視與各友邦之間的情誼」，也非常樂意在「踏實外交」的基礎上，秉持互利互惠的原則，與友邦在經貿、技術等等各層面更進一步合作，並深化雙方民間社會上更多更具價值的實質交流，為雙方創造更多的機會，讓雙方都共同獲益。

他說，至於相關的國際情勢，外交等單位也會持續並且全盤掌握。1060306

(中央社)