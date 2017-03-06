澎湖縣長：施政與時間賽跑

澎湖縣長陳光復今天在縣務會議中強調，現在是與時間賽跑，必須抓緊時間為澎湖擘劃長遠藍圖，突破澎湖發展困境。

陳光復在會中也針對2月28日在行政院南部服務中心當面向行政院長林全爭取澎湖成為國際醫療特許示範區專區構想時，院長並未作任何承諾，4日在植樹活動後，趕赴高雄與醫學中心等相關人員研討前，還專程打電話向行政院發言人徐國勇說明當天爭取的過程。

陳光復今天在會議中，強調現在是與時間賽跑，要求縣府團隊必須抓緊時間為澎湖擘劃長遠藍圖，突破澎湖發展困境。

他說，台灣擁有世界一流的醫療人才與技術，然而受到相關法令的限制，諸多醫療行為無法在台灣進行，只要中央同意設置國際醫療特許示範區，鬆綁相關法令，以健康代替博弈、以求醫者代替賭客、以火車頭帶動觀光人潮、工作機會及地方休閒養生發展的最佳方式，更重要的是能讓澎湖的醫療、財政、冬季觀光等問題一次解決。

陳光復今天也表揚縣府民政處榮獲105年全國役政業務督訪C組特優第1名，嘉許民政處兵役科在役男相關權益如體檢、護送入營、生活扶助等方面服務，都做的面面俱到，能獲得此殊榮，難能可貴。1060306

(中央社)