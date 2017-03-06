苗栗殯葬現代化 福祿壽園區邁向營運
苗栗縣政府以促參BOO方式推動後龍鎮福祿壽殯葬園區第1期建物竣工，縣長徐耀昌今天視察內部設施，期盼未來營運能發揮完善、現代化殯葬功能，減輕縣民治喪負擔。
位於後龍鎮的福祿壽殯葬園區是縣府採促參BOO（Build-Own-Operate即興建-擁有-營運）方式鼓勵民間投資興建，101年3月開工興建，開發面積28公頃，其中，綠化面積近25公頃，僅使用3.5公頃做為殯葬設施用地。
福祿壽殯葬園區簡報指出，目前第1期建物已竣工取得使用執照，正進入消防複檢、室內裝修圖說審查階段，通過後即可向縣府申請啟用，許可啟用之後加入苗縣公會就可正式營運。
已完工的園區殯儀館面積約3218坪，為地下2層、地上3層建物，規畫有4座火化爐、1座骨骸火化爐、7間禮廳、3間法事助唸廳、12間靈堂、58座冰存空間、並有檢察官辦公室、解剖室、納骨塔、火化土葬區、土葬區及樹葬區，其中，納骨塔塔位2608個、牌位744個，樹葬區提供免費使用。
苗栗縣長徐耀昌今天會同黃聲全、鄭秋風、林寶珠、李文斌、邱鎮軍、鄭碧玉、謝文禓、禹耀東等多名議員及後龍鎮長朱秋隆等人視察內部設施，期許園區發揮完善、現代化殯葬功能，減輕縣民治喪負擔。
徐耀昌指出，以往多數民眾在親人往生後，選擇在家搭設靈堂或戶外搭棚，園區未來啟用營運，可望減少類似情況，家屬無須往返新竹或台中大甲火化，減輕治喪負擔，也有助改善交通及觀瞻。
縣府民政處表示，園區提供免費使用樹葬區及減免低收入戶的喪葬費用，回饋地方，此外，業者每年依約給付權利金、回饋金及預估的營業所得，將為苗縣帶來超過數千萬元以上稅收，並增加苗栗地區就業機會。1060306
(中央社)
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