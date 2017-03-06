日本食物模型超逼真 全靠師傅超強手藝
在熱愛美食的國度日本，大街小巷都可看到放著可口餐點的櫥窗，但這些看似美味的餐點只是用來吸引饕客的「假食物」，可不能真的吃下肚。
法新社報導，在1920年代初期，餐廳借鑒工匠為醫生製作人類器官模型的技藝，開始製作所售飲食商品的模型。
位於東京郊區、只有8名員工的小公司「(火田)中」（Hatanaka），並無利用任何精密機械或特殊工具，師傅們僅靠簡單切割工具、筆刷、噴槍及乾燥烘箱，就能製作出這些可亂真的模型。
這間家族公司在60年代中期創立，營運者(火田)中紀人表示：「照片無法真正充分表現出份量，這些食物模型都參照實際大小，即使餐點還沒上桌，顧客能馬上知道，進了餐廳後他們可以期待什麼樣的東西。」
(火田)中也不擔心如3D列印等新科技，可能威脅他們的食物模型生意。
他說：「3D印表機無法重現工匠的技術，而且最終成本還是較貴，因為原料價格高，而且你還是必須為它們上色。」
「這是具有創造力的人類才能做的工作，這是機器所缺乏的，它們不懂什麼是美、什麼引人食慾大開。」
但這些食物模型要價不菲，單1盤餐點可能就要價數百美元，因此部分餐廳會選擇用租賃方式，每月要價6000日圓（約新台幣1649元）以上。
(火田)中也不拘泥於傳統形式，結合食物模型推出時尚首飾系列商品，例如水果耳環、煎蛋戒指與切片培根頭帶等，以及許多相關商品。（譯者：中央社廖禹揚）1060306
(中央社)
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