冠脂妥假藥可能不止一批 MK479也有疑慮
降血脂藥「冠脂妥」傳偽藥，除批號「MV503」外，藥廠台灣阿斯特捷利康今天證實，接到藥局通報，另一批號MK479的藥品外觀和原本的藥「有出入」，已送食藥署檢驗。
偽藥風暴持續延燒，4日爆發出降血脂藥「冠脂妥」疑有偽藥。台灣阿斯特捷利康公司指出，主動向衛生福利部食品藥物管理署通報3件藥局的冠脂妥（Crestor10mg）膜衣錠仿冒品的報告，均為批號「MV503」。
不過，除了「MV503」，有民眾向媒體投訴，疑有其他批號的藥品有問題。
台灣阿斯特捷利康今天發表聲明表示，從「MV503」爆發以來，有全面清查產品，避免突發狀況，但因數量多，清查還在進行，也歡迎民眾通報有疑慮的商品，並提供檢驗。
藥廠表示，今天中午11時30分，接到一通藥局通報，懷疑「MK479」這個批號也可能是假貨，且有提供藥品回公司檢驗。公司約在下午5時10分拿到可疑藥品，「初步看起來有一點點懷疑」，外觀和原本的藥有一點差異。
不過，藥廠表示，這批號沒有經過實驗室，不敢確定是不是偽藥，下午5時20分即致電通報食藥署，告知有疑似假藥，並將藥品送到食藥署化驗。
台灣阿斯特捷利康表示，此案從一開始就全面清查，把民眾用藥安全放在第一個，嚴正譴責偽藥集團，希望不肖分子絕跡。
食藥署企科組副組長遲蘭慧受訪時表示，有收到消息，目前調查中。1060306
(中央社)
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