黃奇帆卸市長 改坐陸人大重慶團最側邊

我要評比

中國大陸全國人大會議今天進行分組會議。重慶代表團會議中，中共重慶市委書記孫政才與重慶市長張國清比鄰而坐，前任重慶市長黃奇帆則改坐在主席桌最側邊，成為媒體鏡頭焦點。

2016年12月，張國清被任命為重慶市代市長，黃奇帆辭去長達7年的重慶市長職務。今年1月，張國清真除市長職務，黃奇帆則在2月轉任全國人大財政經濟委員會副主任委員。

黃奇帆2009年11月上任重慶市長時，重慶市委書記是薄熙來；2012年3月薄熙來倒台，由張德江接任書記；2013年3月，張德江接任全國人大委員長，遺缺由孫政才接任。因此，黃奇帆任內共與薄熙來、張德江、孫政才3名市委書記共事。

也因此，從2010年到2016年的中國大陸全國人大會議，在重慶市代表團中，黃奇帆都依例與主席桌的市委書記比鄰而坐。

今年的全國人大會議，重慶市代表團下午開放媒體採訪，張國清坐在孫政才左邊，兩人依例比鄰而坐。但黃奇帆則改坐在孫政才右邊第3個位置，也是主席桌最側邊，中間還隔著兩名官員，讓現場媒體眼睛一亮，紛紛拍下這微妙的一幕。

不過，在會議結束後，黃奇帆與張國清則在接送的大巴上比鄰而坐，位在駕駛正後方第1排。

除黃奇帆外，孫政才由於是今年下半年中共第19屆全國代表大會晉級中共政治局常委的熱門人選之一，同樣成為媒體的鏡頭焦點。

散場時，有媒體當場詢問孫政才「自己會不會入常」，孫政才則看了這名媒體一眼後即離開會場，並未回答。1060306

(中央社)