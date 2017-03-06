男妓說 法官判馮光遠賠金溥聰15萬
前國安會秘書長金溥聰控告作家馮光遠在臉書以「法院認證的男妓」等字眼損其名譽，提告求償。台北地方法院今天審結，判馮光遠賠償新台幣15萬元、不須登報道歉，可上訴。
判決書指出，金溥聰主張馮光遠自民國104年3月起，在臉書以「法院認證的男妓」、「混蛋、爛咖、特殊性關係」等語謾罵他，因此提告求償100萬元並要求登報道歉。
馮光遠則說，自己使用「特殊性關係」、「男妓」等字詞，僅在評論金溥聰憑藉與前總統馬英九的關係，以權謀私、以私害公，影響政府預定政策；因此，他所言乃為監督政府，未逾越合理評論範疇。
北院法官認為，馮光遠以「男妓」來指稱金溥聰，影射金用身體來賺取想要的利益，如同娼妓，已逾言論自由對公共事務評論的範疇；特殊性關係說詞，也足以貶低金溥聰的品德、聲望。
北院指出，金溥聰請求的100萬元精神撫慰金過高，應以15萬元為適當；登報道歉部分，考量馬英九卸任距今已近10月，為避免道歉啟事登載於公眾媒體，讓對這些言論不知情的民眾、或已淡忘事情的大眾，反而重新知道兩造糾紛，無助金溥聰名譽的回覆，因此判馮光遠不須登報道歉。1060306
(中央社)
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