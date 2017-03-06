澎湖縣道罕見牛車禍 牛亡車損人無礙
澎湖204號縣道機場段，4日深夜傳出罕見「牛」車禍。2部車輛行駛中自小客車，閃避不及，先後撞上一頭竄出在路上的牛隻，造成牛亡車損人無恙，警方依交通事故處理處理這起「牛」車禍。
據了解，這起「牛」車禍是發生在4日深夜近11時許，一輛由邱姓男子所駕的自小客車，由隘門開往馬公途中，行經至204號縣道機場段聯外道路時，適有一頭脫繫的牛隻，從路旁樹叢竄出，邱姓駕駛閃避不及，當場撞擊牛隻。
被撞的牛隻，受到驚嚇，在路上亂竄至對向來車道，適有由陳姓女子所駕，載有另名陳姓友人的自小貨車，自馬公返回隘門途中，也因閃躲不及，撞個正著，脫繫亂竄牛隻，傷重死亡，警方獲報漏夜前往處理。
至於2部先後撞上牛隻的自小客、貨車車頭受損，另附載的陳姓友人輕微擦傷，所幸並無大礙，2名駕駛酒測值在警方的酒測，均為「0」。
葉姓飼主對於所飼養的牛隻，深夜脫繫亂竄闖禍肇事，除了牛隻死亡外，還需負擔道路交通管理條例對疏縱或牽繫的禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，依法告發裁罰，亦對2名駕駛朋友表示歉意，也洽談賠償車輛損失，讓這起牛肇事，損失慘重。
警方也籲請各飼養禽、畜、寵物的飼主，一定要做好牽繫等工作，以免影響交通安全，1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。