澎湖縣道罕見牛車禍 牛亡車損人無礙

澎湖204號縣道機場段，4日深夜傳出罕見「牛」車禍。2部車輛行駛中自小客車，閃避不及，先後撞上一頭竄出在路上的牛隻，造成牛亡車損人無恙，警方依交通事故處理處理這起「牛」車禍。

據了解，這起「牛」車禍是發生在4日深夜近11時許，一輛由邱姓男子所駕的自小客車，由隘門開往馬公途中，行經至204號縣道機場段聯外道路時，適有一頭脫繫的牛隻，從路旁樹叢竄出，邱姓駕駛閃避不及，當場撞擊牛隻。

被撞的牛隻，受到驚嚇，在路上亂竄至對向來車道，適有由陳姓女子所駕，載有另名陳姓友人的自小貨車，自馬公返回隘門途中，也因閃躲不及，撞個正著，脫繫亂竄牛隻，傷重死亡，警方獲報漏夜前往處理。

至於2部先後撞上牛隻的自小客、貨車車頭受損，另附載的陳姓友人輕微擦傷，所幸並無大礙，2名駕駛酒測值在警方的酒測，均為「0」。

葉姓飼主對於所飼養的牛隻，深夜脫繫亂竄闖禍肇事，除了牛隻死亡外，還需負擔道路交通管理條例對疏縱或牽繫的禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，依法告發裁罰，亦對2名駕駛朋友表示歉意，也洽談賠償車輛損失，讓這起牛肇事，損失慘重。

警方也籲請各飼養禽、畜、寵物的飼主，一定要做好牽繫等工作，以免影響交通安全，1060306

(中央社)