全屏唯一國樂音樂班 破紀錄奪全國賽特優亞軍

東港高中附設國中部音樂班，不僅是全屏東唯一主攻國樂的班級，近年來在各項賽事中更是屢創佳績，今年更拿下總賽特優亞軍，是近10年來代表屏東出賽、成績表現最亮眼的隊伍。(謝佳潾攝)

東港高中附設國中部音樂班，不僅是全屏東唯一主攻國樂的班級，近年來在各項賽事中更是屢創佳績，今年更拿下總賽特優亞軍，是近10年來代表屏東出賽、成績表現最亮眼的隊伍。(謝佳潾攝)

東港高中附設國中部音樂班，不僅是全屏東唯一主攻國樂的班級，近年來在各項賽事中更是屢創佳績，今年更拿下總賽特優亞軍，是近10年來代表屏東出賽、成績表現最亮眼的隊伍。(謝佳潾攝)

破紀錄！東港高中附設國中部音樂班，不僅是全屏東唯一主攻國樂的班級，近年來在各項賽事中更是屢創佳績，除連3年獲全國學生音樂比賽初賽特優外，今年更拿下總賽特優亞軍，是近10年來代表屏東出賽、成績表現最亮眼的隊伍。

「起初完全無法上台。」當同學拿下創班以來最高成績的同時，指導老師呂佳陵打趣地說，4年前接觸到這群學生時，有著不敢想像的糟糕感，他們演奏出的聲音很雜亂，但表現出的向心力卻很強，團結的校風、班風促使他們一步步成長，並站上舞台展現實力。

她說，4日晚上是比賽前一晚團練，原本想說晚了大家也累了，打算停掉練習讓學生早早回去休息，不料他們竟「抗議」，一直要求要練習，情緒有如等一下就要比賽般的亢奮，而那個晚上是她教課以來最感動的1次，隔天成績亮眼不在話下，同學的上進心更驕傲。

5日下午，63名學生登上舞台演奏「太陽頌」，學生們說，在表演時恍如見到太陽升起般，自信心表露無遺。音樂班導師方宣雅說，比賽當天早上，學生見到他隊的練習時，其實信心有受挫，但很快就恢復情緒，從10個學校中拿下第2名。

8年前，東港高中附設國中部音樂班為承襲傳統精神，將音樂班轉型專攻國樂，且以交響樂的素質、規模進行教學，雖然過程中有著經費等問題，但學校仍堅持要把國樂從東港帶出屏東，再讓全台、全世界的人看見。

8年前，東港高中附設國中部音樂班為承襲傳統精神，將音樂班轉型專攻國樂，且以交響樂的素質、規模進行教學，主旨要把國樂從東港帶出屏東，再讓全台、全世界的人看見。

(中時)