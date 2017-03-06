用雙手傳遞愛情 齊柏絲坦琴挑舒曼

布梭尼國際鋼琴大賽冠軍齊柏絲坦將再度訪台。(台灣愛樂協會提供)

鋼琴女皇阿格麗希（Martha Argerich）曾說，她在1957年參加布梭尼鋼琴大賽的時候，幸好沒有遇上齊柏絲坦(Lilya Zilberstein)，這位在1987年參加布梭尼國際鋼琴大賽的俄籍猶太鋼琴家不但拿到冠軍，還寫下了其後四屆冠軍都從缺的「齊柏絲坦魔咒」。暌違多年，齊柏絲坦將再度來台舉行獨奏會，用雙手帶來作曲家舒曼美麗的愛情旋律。

《小故事曲集》是1838年舒曼在與鋼琴家克拉拉兩人苦戀即將修成正果之際，舒曼以獨創的音樂短篇小說體裁寫下8首小曲獻給克拉拉。該作品不僅是舒曼規模最龐大的鋼琴作品之一，也是德國舒曼國際鋼琴比賽的規定曲目之一。

齊柏絲坦表示，舒曼《小故事曲集》是她近年巡演之作，「作品當中有極其豐富的幻想與情緒變化，舒曼常常不經轉調，立刻就換一個調，這乍看突兀卻言之有理，因此我必須透過聲響和音色來創造連結，而這又增加了演奏的難度。」

齊柏絲坦表示，這次將演出的舒曼《小故事曲集》除了鋼琴家席夫(András Schiff)之外，「我沒有看過有人在現場音樂會演奏全套8首樂曲。」齊柏絲坦說，她完全可以理解為何音樂家鮮少演出，「因為這8首樂曲加起來長度高達50分鐘，而且每曲都有相當複雜的想法，每每要忠實呈現樂譜上的力度變化，那已經足以把一位音樂家折騰到死。」

今年51歲的齊柏絲坦出生於莫斯科，五歲就開始學琴，之後進入了音樂天才學院格尼辛音樂院（Gnessin Institute）就讀，學業和生活都一帆風順，沒想到卻因為自己猶太人的身世，不得報名莫斯科音樂院，就在前途未卜之際，1987年齊柏絲坦突破當時俄國對猶太身分的種種箝制，參加了布梭尼國際鋼琴大賽，獲得冠軍，從此踏上西方樂壇，卻再也不曾回到莫斯科演出。

1991年齊柏絲坦開始與柏林愛樂等一流大團合作，先後為德國DG唱片錄製過8張專輯，並參與DG發行蕭邦作品全集計劃，她也是阿格麗希的鋼琴二重奏搭檔。

兩年前齊柏絲坦從漢堡移居到維也納，也擔任維也納音樂與表演藝術大學音樂系教職，面對一流音樂大學的高材生，齊柏絲坦非常緊張，不但要備課，要認識新環境，巡演也不能馬虎，身材快速消瘦20公斤。齊柏絲坦表示，能夠住在歷史名城維也納生活，讓她有一種奇特的親切感，「有天經過一個毫不起眼的小教堂，一問之下才知道，那竟是作曲家舒伯特最初下葬的地方。」也因為這樣的發現，讓她在教書時常常說，不要懼怕演奏莫札特或貝多芬，「這些作曲家曾經是我們的鄰居啊！」

這次訪台，齊柏絲坦還將帶來「鋼琴之王」李斯特經典的鋼琴聯篇作品《巡禮之年》選曲。音樂會將在5月16日舉行，地點在台北國家音樂廳；5月20日在台中國家歌劇院中劇場演出。

(中時)