自小客車路中央突拋錨 警肉身擋車助移路旁
台北市大同分局重慶北路派出所上月23日下午5時許接獲民眾報案稱，有部黑色自小客車在轄區重慶北路3段324巷口前突然拋錨，經警方到場協助將拋錨車輛移至路旁，避免發生嚴重後果，讓手足無措的自小客車駕駛對警方的熱心協助留下深刻的印象。
這名好心員警是當時擔服值班勤務警員林敬堯，因為發生地點就在重慶北路派出所附近，隨即趕往現場查看，發現該部拋錨車輛於快車道上動彈不得，場面十分驚險。林員為避免交通事故及危害發生，立即協助將拋錨車輛推至路旁，然後上前詢問自小客車駕駛詳細發生原因。
洪姓駕駛表示，他駕駛車子剛下交流道時，車子突然熄火且無法發動，一時驚慌手足無措，便向警方尋求協助。
因車輛拋錨處位於重慶北路3段上的快車道，又位於高速公路交流道匝道出口附近，車速都十分地快，且適逢下班時段車流量非常大，林員為顧及駕駛人及車輛的安全，亦避免造成現場車流回堵，見狀即疏導經過的車輛，並協助駕駛人將拋錨的自小客車推至路旁。
旁邊看到的熱心民眾亦一同協助警方，順利將該部拋錨的自小客車移至路旁等待道路救援。洪姓駕駛對於警方即時協助與熱心服務，表達十二萬分的謝意，並稱讚林員身為人民的褓姆真是當之無愧。
(中時)
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