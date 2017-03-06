手機遺留小黃 警速尋回主人
萬華分局昆明街派出所警員黃奕淳於2月23日擔服值班工作時，接獲一名楊姓民眾報案表示，他在中山區林森北路攔乘計程車，在後座上發現一支手機，當下立即詢問司機是否為其所有，惟司機表示應係前一位乘客遺留在車上，並無該名乘客連絡方式；楊男因無法確認失主，不知如何是好，遂將手機送至昆明街派出所請求尋找手機的主人。
黃員在瞭解發生經過後，隨即依受理拾得物程序處理，並嘗試利用手機內通訊錄聯絡失主領回，惟手機設有密碼鎖無法打開，復查詢報案紀錄亦無人通報有手機遺失，黃員立即透過電信公司查詢手機SIM卡主人，經過一番波折，終於在隔天連絡上失主朱小姐前來確認無誤後，將手機順利物歸原主。
朱小姐開心的表示，手機中有許多與家人出遊的照片，都是珍貴且獨一無二的回憶，若被有心人士撿走真的會非常懊惱與難過，警方能立即透過電信公司積極為她找回手機，對員警處事效率及熱心為民服務的態度相當讚賞，臨走前還不斷感謝員警。
(中時)
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