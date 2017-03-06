裁判憲法審查制度 律師：擴大救濟管道

司法改革國是會議第二分會議今通過要「建立裁判之憲法審查制度」。律師黃帝穎指出，若改革成功，有助擴大民眾救濟管道，大法官可審查確定判決所採的法律「見解」。

司法改革國是會議五個分組的首場會議全結束，今起進入第二輪會議，進行實質討論；第二分組第二次會議，上午在司法院舉行，委員們討論「建立裁判之憲法審查制度」等議題。

第二分組召集人林子儀會後舉行記者會時指出，與會委員一致同意，要「建立裁判之憲法審查制度」，但這仍需要有相關配套措施等。

永社副理事長、律師黃帝穎說，現行台灣訴訟制度，當事人若對最高法院判決定讞的案子，認為法官引用的「法律」有違憲之虞，才能聲請釋憲；若改行裁判憲法審查制度，就可讓大法官審查範圍擴至確定判決所採的法律「見解」。

黃帝穎認為，裁判之憲法審查制度若上路、改革成功，對民眾來說是增加一個有效的救濟管道，甚至是法官「認事用法」都可能成為憲法審查的標的，將有助落實憲法人權保障。

此外，黃帝穎補充，比較國外違憲審查的訴訟制度，德國有裁判憲法訴願制度，美國則是分散式的違憲審查，法官可依據憲法來進行裁判；但台灣採的是集中式的違憲審查制度，個案法官碰到案件，頂多只能裁定停止訴訟程序、聲請大法官釋憲，沒辦法自己決定條文違憲就不用、就改判，對民眾的人權保障較為不足。1060306

(中央社)