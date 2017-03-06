中獎成謎 吳宗憲點名辛龍最該離開演藝圈
藝人辛龍日前被爆料中樂透新台幣上億元，事後他出面澄清此為烏龍傳言，不過在「小明星大跟班」節目中，主持人吳宗憲又點名辛龍是第一個最該離開藝能界代表，似乎話中有話。
辛龍日前被爆料中新台幣1.2億元樂透，辛龍一度承認中獎，但事後又在吳宗憲陪同下召開記者會，澄清這只是玩笑話，外界看得一頭霧水。
不過在今晚吳宗憲主持的「小明星大跟班」當中，邀請資深男藝人包括沈玉琳、詹惟中、洪都拉斯、辛龍、曹西平、白雲與邰智源，討論「誰最該離開演藝圈」。
吳宗憲直接點名辛龍是第一個最該離開藝能界的代表，在場來賓都一致認同，還開玩笑恭喜辛龍中獎，讓辛龍哭笑不得，曹西平也說，如果他中2億元會退出演藝圈，邰智源在一旁笑稱，「5000萬元就退了」，此話一出讓大家笑翻。
辛龍中樂透事件吵得沸沸揚揚，沈玉琳直虧，「解開我們的疑問，確實過去2年來沒見過辛龍的身影」；邰智源也點頭附和，「因為那兩年他在家裡瞇牌」，而現場來賓幾乎都把第一名最該離開演藝圈投給辛龍。
洪都拉斯則說，之前他宣傳舞台劇時，辛龍突然跳出來表示，「我包場，跟曹大哥兩個人看」，讓洪都拉斯樂得直呼，「說到要做到」，吳宗憲立刻大喊，「你還說沒中兩億？」讓辛龍趕緊摀嘴不敢多語。1060306
(中央社)
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