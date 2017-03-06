偽藥狸貓換太子洗藥 藥師真假難辨

新北地檢署聲押涉嫌製造冠脂妥偽藥的潘姓男子2人獲准，檢方持續擴大調查通路，追緝是否除冠脂妥，還有其他不同品項的偽藥流入市面。衛生局說，病患有疑慮可就近諮詢。

新北檢調查，涉嫌製造偽藥的主嫌潘男，使用效果較差的降血脂成分，偽裝成價格較貴的冠脂妥，並找來印刷商與業務，協助後續包裝與銷售。

偽藥集團大量製作模仿該批號的假藥品，使用「洗藥」的手法，將偽藥混入來自原廠的真藥。國內部份合法的物流盤商業者，有人購入此批假藥，販售給醫院、藥局的價格並無異常，許多社區藥師被蒙在鼓裡，沒有經過化驗，難辨真假。

新北市的基層藥師今天表示，事實上，部份醫院、診所和社區藥局，都有進貨冠脂妥「MV503」這一批號的藥品，所以醫院、診所和社區藥局，都是此次事件的受害者。

病患也不清楚狀況，一名新北市藥師今天遭病患破口大罵，讓他相當無奈。藥師雖解釋，藥品購自正常管道，也已下架更換另批號，希望病患可退回MV503冠脂妥。但病患生氣，拒絕退回藥品，宣稱「我要保全證據」，讓藥師相當無奈。

基層藥師表示，「MV503」這批冠脂妥藥品，藥廠經物流公司發貨，部份是藥廠真品，部份才是假藥。社會的恐慌，會造成互不信任的醫病關係。

為釐清「冠脂妥」偽藥流向，新北市政府衛生局今天開始，查核轄內醫院、藥局及衛生所，用藥情形。

衛生局今晚統計，已查核醫院53家、藥局84家及衛生所11家，其中10家藥局，發現問題批號「MV503」冠脂妥藥品共481顆，已下架並將退回上游廠商。

衛生局說，亞東紀念醫院及淡水馬偕醫院，為此設立冠脂妥藥品諮詢及換貨窗口以服務民眾。呼籲病患可以持原藥袋及健保卡，儘速回原取得藥品的醫院，或藥局諮詢並退換貨。

至於有媒體報導其他3種藥品，疑似遭「洗藥」有偽藥疑慮，衛生局說，將關心並掌握最新狀況。

衛生局表示，對藥品有疑慮或有用藥上的疑問，都可詢問新北市社區藥局的藥師。下載「友善新北好藥局APP」，可得知附近有哪些藥局可提供藥物諮詢等便利服務，有營業時間及相關聯絡資訊供查詢。1060306

(中央社)