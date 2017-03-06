北韓大使：大馬政府舉動影響雙邊關係

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北韓駐馬來西亞大使姜哲遭大馬驅逐出境，他今天傍晚離境前指出，大馬政府的這些激烈舉動，絕對會影響兩國40多年來所建立的雙邊關係。

大馬外交部4日晚間宣布把姜哲（Kang Chol，譯音）列為不受歡迎人物，限令要在48小時內離境。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男上個月在吉隆坡機場被剌殺。姜哲曾對此案表示，北韓「無法信任」大馬當局針對金正男的調查工作，並指控大馬「與外部勢力串通」。

大馬媒體「中國報」報導引述姜哲在機場的談話說，他因在記者會中的公開言論，被大馬政府列為不受歡迎人物。

姜哲指出，身為北韓駐大馬大使，發表的言論要能捍衛北韓的立場。尤其，大馬在未獲北韓大使允許及在場情形下，即擅自驗屍、逮捕北韓人民，還在沒有充分證據下指涉他人涉案。

姜哲搭乘今天傍晚6時25分的馬航MH360班機，飛往北京再轉飛平壤，隨行還包括兩名身分不明女子，其中一人可能是他的妻子。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日遇刺身亡，大馬警方積極偵辦並持續追緝其他在逃嫌疑人。1060306

(中央社)