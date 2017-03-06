82歲跳啦啦隊 南韓老奶奶樂享第2人生

在空中舞動白色彩球，數十名頭髮灰白、清一色紅衣白褲裝扮的啦啦隊員，隨著縈繞練習室的韓流音樂又蹦又跳。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，兩小時的練習時間才到一半，這群銀髮舞者多半卻都氣喘吁吁，汗流浹背了，但他們才不會因為膝蓋已經不大濟事，或因為背部老隱隱作痛，而放棄他們說能保持青春健康的啦啦隊運動。

82歲的吳老奶奶（Oh Geum-Nyu）說：「我來這裡就不需要吃藥。我外表一天天老去，內心卻因為跳這個常保年輕。」

南韓東部三陟市這支30人組成的「媽咪啦啦隊」（Cheer Mommy）平均年齡75歲，82歲的吳奶奶是裡頭的老大姐。

根據「刺胳針」（Lancet）刊登的研究，亞洲第4大經濟體南韓平均餘命急速增加，2030年出生的女性平均年齡可達90歲，居全球之冠。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）研究指出，營養改善、能更廣泛地取得健康照護，都是長壽的原因。

南韓專家也點出長壽背後的社會因素。

首爾梨花女子大學社會福祉教授鄭順二（Chung Soon-Dool, 譯音）表示：「熱愛非正式聚會和結交新朋友，都是他們活力的泉源。」

南韓許多60歲以上女性人生前半段是在強烈父權主義的社會度過，依據傳統觀念對女性的期待，過著大門不出、二門不邁，在家相夫教子的生活。

而現在，這個年齡層的女性終於從「照護者」的角色退休後，生平才第一次得以追求自己的選擇。

65歲的媽咪啦啦隊成員安英子（Ahn Young-Ja, 譯音）表示：「我朋友跟我說有這裡的時候，我才剛剛完成照顧7個孫子的責任。」

82歲的李柏淳奶奶（Lee Pal-Soon, 譯音）除了跳啦啦隊，還參加了歌唱班。她說，5個小孩都成家之後，現在她在享受人生的「第二篇章」。

有些銀髮族為了保持頭腦靈活選擇重返校園，88歲的金順實（Kim Soon-Sil, 譯音）就是一例。她在首爾一所女子學校進修，同校還有大約370名60歲以上的「老」學生。

在1910至1945年日本殖民時代長大的金順實老奶奶，13歲就被迫離開學校，離校70年後的現在，才得以一圓長久以來繼續學習歷史和英文的夢想。

「我每天都感覺到身體有一點點的變化，但如果健康許可，我還想上大學。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060306

(中央社)