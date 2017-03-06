冠脂妥偽藥案 澎衛局下架回收735顆

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「冠脂妥」偽藥案，引發恐慌，澎湖縣政府衛生局今天全面稽查各醫療院所和藥局，共下架回收735顆，以確保轄內用藥安全。

澎湖衛生局表示，今天動員各衛所等稽查澎湖3家醫院、49家診所及18家藥局，共計有735顆「MV503」批號冠脂妥膜衣錠，均已下架回收。

澎湖衛生局長陳淑娟呼籲民眾如持有「MV503」批號冠脂妥膜衣錠，請停止使用，並儘速回原取得藥品之醫療院所或藥局進行換藥。

衛生局指出，冠脂妥膜衣錠 （Crestor）為醫師處方用藥，適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，作為飲食控制的輔助治療，可降低原發性高膽固醇血症，藥品須由醫師處方始得使用。1060306

(中央社)