東隆宮預備明年迎王造船工作 典藏王船意外露臉

東隆宮6日為了打造明年迎王用的王船開始做「清場」動作，預備騰出空間造船，但卻讓觀賞用的典藏王船意外露臉，民眾見狀後搶拍留念。(謝佳潾攝)

每3年1度的東港迎王平安祭典，已列入國家無形文化資產，除燒王船外造船也是一大盛事，今天為了打造明年迎王用的王船開始做「清場」動作，預備騰出空間造船，但卻讓觀賞用的典藏王船意外露臉，民眾見狀後紛紛搶拍留念。

東港文史工作者陳進成說，東隆宮將在王船廠的斜對面建造1間簡易型的王船展示館，今天已經拿到建造執照，近期會動工，而從去年4月間，已經開始進行典藏王船的打造作業，並於同年10月完工，將待展示館落成時擺設在館內供人觀賞。

「典藏王船首度露臉。」他說，典藏王船完工後，仍一直放在王船廠內，從未曝光過，打算待到展示館落成後再與民眾見面，但因明年又遇上迎王祭，近期需展開燒王船用的王船打造作業，因此必須將典藏王船移出王船廠，騰出空間擺放造船材料、工具。

今天上午，典藏王船移出後，暫停在東隆宮廟埕前等待被移置車庫放置，但短短幾小時的暫放時間已引起群眾圍觀，紛紛搶拍留念，更有人好奇地問，「是明年要燒的王船的嗎」、「怎麼王船變成小了」，直到大家得知原委後，才紛紛轉口說，好期待展示館的落成。

陳進成說，近期將會舉行王船龍骨開斧儀式，而安龍骨的「豎槧」日期已確定在3月25日，雖然這科比上科晚了逾兩個月才動工，但地方仍早已引頸期盼。

(中時)