考試院年金改革審查會延後 明先舉行公聽會

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考試院原本7日審查年金改革法案「公務人員退休撫卹法草案」，但因為各方意見歧見頗多，臨時決定明天先邀請專家、團體代表舉辦「公務人員年金改革案公聽會」。

考試院排定明天召開公聽會，19位考試委員都受邀出席，由考試院副院長李逸洋主持。另邀請前金融監督管理委員會主委王儷玲、東吳大學教授林三欽、中正大學教授黃俊杰、中央大學教授單驥、中央研究院研究員羅紀（王京）、淡江大學副教授郝充仁、東吳大學副教授胡博硯等專家學者與談。

公教團體包括中華民國全國公教人員協會、中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會、中華民國各級公教退休人員總會、公職退休人員聯誼暨關懷服務協會、公務革新力量聯盟。

審查會原本7日起召開，預定將召開4次，但有部分考試委員認為這次修法事關重大，有必要慎重，因此先舉辦公聽會，退撫基金監理會也將報告目前運作與精算。考試院秘書長李繼玄說，本週全院審查會改為8日、9日，下週預定14日和16日召開，審查會的結論再送院會討論，希望在院內審查過程中凝聚共識。

(中時)