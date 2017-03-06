WBC》韓國啦啦隊超吸睛 以色列加油不輸人(影片)

經典賽韓國啦啦隊超吸睛。(周鎮宇攝)

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2017世界棒球經典賽正式開打，在高尺巨蛋舉行的Ａ組預賽首戰，由以色列對上韓國，許多球迷也進場支持，兩國啦啦隊也大比拚，韓國啦啦隊超吸睛，以色列雖然加油團不多，但也穿上藍色衣服支持球隊。

韓國啦啦隊送上熱舞，加上啦啦隊隊長帶動氣氛，讓韓國球迷氣氛超嗨，不過以色列以球員家人居多，夾雜在韓國球迷中，不過球隊第2局就先馳得點，也引起歡呼。

(中時電子報)

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韓國與以色列首戰，兩國啦啦隊為所屬球隊盡情吶喊。(周鎮宇攝)