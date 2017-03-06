林佳龍訪春水堂東京表參道店

台中市長林佳龍6日在東京參訪了台中知名茶飲品牌－春水堂表參道店，由春水堂日方負責人關谷有三社長親自接待。(台中市政府提供)

台中市長林佳龍一行6日在東京參訪了台中知名茶飲品牌－春水堂表參道店，由春水堂日方負責人關谷有三社長親自接待，關谷準備了季節限定的香蕉巧克力珍珠奶茶供眾人享用，一同慶祝珍珠奶茶發明30周年。

谷關表示，非常喜歡台灣，特別喜歡台中市，為了將春水堂引進日本，交涉了數十次，現在春水堂已經是日本人心目中最好喝的珍珠奶茶，而珍珠奶茶也是日本春水堂最受歡迎的飲品。未來還希望繼續努力，讓日本春水堂的茶品水準追上台灣本店。

被問到台日飲茶文化的不同時，關谷社長表示，台灣的茶味道較為濃郁，所以可以加入像是粉圓之類的配料，但日本茶為較淡，主要喝原味茶，直到引進春水堂之後，才改變日本人的飲茶習慣。

林佳龍表示，很開心看到故鄉的春水堂能在日本發展這麼好，去年業績又增加三成，代表台中飲茶文化可以國際化，市府也與有榮焉。春水堂引進日本，見證台日之間飲食文化的交流，盼透過日本春水堂，吸引更多日人到春水堂台中的本店品茶、享用美食，並參加2018台中世界花博。

林佳龍也致贈關谷台中在地的「台灣茶王」梨山茶並指出，梨山茶種植於海拔2500公尺處，茶香濃郁且呈現琥珀色，希望春水堂可以嘗試使用梨山高山茶。台灣明年要舉辦世界花卉博覽會，市府正嘗試將花卉融入飲茶文化，也盼更多日本觀光客到台中參加花博盛會。

(中時)