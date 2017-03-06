林佳龍訪春水堂東京表參道店
台中市長林佳龍一行6日在東京參訪了台中知名茶飲品牌－春水堂表參道店，由春水堂日方負責人關谷有三社長親自接待，關谷準備了季節限定的香蕉巧克力珍珠奶茶供眾人享用，一同慶祝珍珠奶茶發明30周年。
谷關表示，非常喜歡台灣，特別喜歡台中市，為了將春水堂引進日本，交涉了數十次，現在春水堂已經是日本人心目中最好喝的珍珠奶茶，而珍珠奶茶也是日本春水堂最受歡迎的飲品。未來還希望繼續努力，讓日本春水堂的茶品水準追上台灣本店。
被問到台日飲茶文化的不同時，關谷社長表示，台灣的茶味道較為濃郁，所以可以加入像是粉圓之類的配料，但日本茶為較淡，主要喝原味茶，直到引進春水堂之後，才改變日本人的飲茶習慣。
林佳龍表示，很開心看到故鄉的春水堂能在日本發展這麼好，去年業績又增加三成，代表台中飲茶文化可以國際化，市府也與有榮焉。春水堂引進日本，見證台日之間飲食文化的交流，盼透過日本春水堂，吸引更多日人到春水堂台中的本店品茶、享用美食，並參加2018台中世界花博。
林佳龍也致贈關谷台中在地的「台灣茶王」梨山茶並指出，梨山茶種植於海拔2500公尺處，茶香濃郁且呈現琥珀色，希望春水堂可以嘗試使用梨山高山茶。台灣明年要舉辦世界花卉博覽會，市府正嘗試將花卉融入飲茶文化，也盼更多日本觀光客到台中參加花博盛會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。