商家店門遭噴漆塗鴉 警調監視器找塗鴉客

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警方表示已調閱監視器追查塗鴉客身分中。（張企群翻攝）

台北市文山區木新路3段多處店家鐵捲門，今天凌晨遭1名不明人士噴漆塗鴉，轄區文山一分局獲報，目前正調閱店家周遭監視器畫面追查塗鴉客。

經警方檢視店家鐵捲門上噴漆塗鴉，發現內容大多為藝術字樣與符號，塗鴉者已涉嫌違反社會秩序維護法及廢棄物清理法，警方已積極追查該名涉案男子身分，將傳喚他到案說明。

(中時)