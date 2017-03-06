美指責中共人權 陸外交部：勿干涉內政

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針對美國國務院再次指責中國大陸的人權狀況，大陸外交部今天除了表示美方報告「罔顧事實、充滿偏見」，已向美方提出嚴正交涉，並呼籲「停止藉口人權問題干涉中國內政」。

中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據官網文字實錄，媒體關切美國國務院3日發表「2016年國別人權報告」，再次指責中國的人權狀況，並且對香港、澳門的人權情況也提出指責。

大陸外交部發言人耿爽表示，「中國政府高度重視保護和促進人權」，並主張「各國應在平等和相互尊重基礎上」就人權問題開展對話交流。

他說，「中國大陸敦促美方客觀、公正看待中國人權狀況，停止藉口人權問題干涉中國內政」。

另外，有關香港及澳門的人權狀況，耿爽指出，香港、澳門主權移轉以來，「『一國兩制』和基本法得到貫徹落實，港澳居民依法享有充分的權利和自由」。

耿爽說：「美方報告罔顧事實，對特區事務說三道四、妄加指責，是完全錯誤的」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽強調，香港、澳門是中國的特別行政區，港澳事務屬於中國內政，「美方無權干預」。1060306

(中央社)