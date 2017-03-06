北韓試射4飛彈 俄陸同籲各方克制

我要評比

北韓今天朝日本西北部海域試射4枚彈道飛彈，克里姆林宮發言人培斯科夫表示，莫斯科當局對北韓最近這次飛彈試射表達嚴重擔憂，並呼籲各方克制。

路透社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）在與記者的電話會議中表示：「我們當然嚴重擔憂，這類行為引起該地區的緊張情勢，而這種情況，莫斯科在慣例上，當然會要求各方保持克制。」

根據法新社，大陸今天也要求各方保持克制，於批評北韓試射飛彈行動的同時也暗示，南韓與美國也要負部分責任。

大陸外交部發言人耿爽在例行記者會上表示：「中方反對朝方違背安理會決議，進行有關發射活動。」他使用北韓正式國名朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的簡稱稱呼北韓。

「當前形勢下，有關各方都應保持克制，不做相互刺激，加劇地區局勢緊張的事。」

南韓與美國上週展開年度聯合軍演，這項演習一再觸怒平壤當局。（譯者：中央社廖禹揚）1060306

(中央社)