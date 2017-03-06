荷大選將登場 全球關注是否成黑天鵝

荷蘭即將在3月15日舉行國會大選，在民粹主義浪潮推升之際，主張脫歐的右派自由黨目前聲勢不低，全球關注荷蘭是否會成為2017年第一隻黑天鵝？

今年是歐洲大選年，包括荷蘭、法國及德國將舉行選舉，由於去年英國脫歐及川普當選美國總統，西方國家民粹主義趁勢而起，訴求庶民加上喊出退出歐盟的在野政黨民調不低，政治局勢恐將改變。

而最引人矚目的第一隻黑天鵝，可能是再過10天就要登場的荷蘭國會大選，這場選舉焦點在於反歐盟的自由黨（PVV）聲勢快速崛起，領導人懷爾德斯（Geert Wilders）喊出阻擋來自穆斯林國家的移民、關閉所有清真寺、禁止可蘭經並主張脫離歐盟等。

提出這些激進主張使得懷爾德斯有「荷版川普」之稱，且一度受到選民青睞。先前自由黨的民調持續領先，直到3月開始民調才滑落至第二，暫落後給執政聯盟的自民黨（VVD）。

荷蘭「民意綜合指標（Peilingwijzer）」機構3月5日最新資訊，目前VVD預測得票率約16％、PVV約15％，差距很小雙方呈現緊張拉鋸戰。

荷蘭國會大選特色向來是多黨林立，今年大選參選的政黨高達28個，過去從未有一個政黨贏得多數席次，因此勝利的政黨也需和他黨合作，組成聯合政府；但VVD已表示拒絕與PVV聯合執政。

從荷蘭大選的情勢變化可以看出移民問題是關鍵，荷蘭各界分析，VVD民調能夠追趕回到暫居第一，與首相呂特（Mark Rutte）近期公開表示移民必須尊重荷蘭價值，否則就選擇離開有關，顯見荷蘭人對移民問題希望領導人展現出強硬立場。1060306

(中央社)