真的好想回球場 佛光彭惠貞復健自願加碼

佛光大二彭惠貞(左)自左膝韌帶斷裂傷勢重返球場。(林宋以情攝)

「受傷那時候，真的好想回到球場上，所以現在會很珍惜上場時間。」前年UBA預賽左膝兩條韌帶都重傷，十字韌帶斷裂、內側韌帶撕裂的佛光彭惠貞，去年底終於傷癒歸隊。

韌帶斷裂復健之路艱辛不難想像，但問到彭惠貞復健哪裡最辛苦，她想了想，猶豫了一下說，「其實沒有」，或許是因為再多的痛，都是為了能再回到場上。膝十字韌帶斷裂，一般人往往得花一年時間才能再打球，彭惠貞去年3月底開完刀後，休息7個月後就練球，這是因為她付出加倍時間。

「所以除了復健師開的菜單，我還會另外做防護員建議的課表。」即使開始練球至今已5個月，彭惠貞額外時間復健不鬆懈，「練球前我會先做敏捷度譬如階梯訓練，練球後會做大腿前、後側肌力訓練，還有加強核心訓練。」

佛光大二彭惠貞自左膝韌帶斷裂傷勢重返球場。(林宋以情攝)

上場時間從初歸隊的個位數，到6日迎戰北市大的近20分鐘，彭惠貞對自己的信心也提升，「一開始多少會有點挫折，練球打滿全場，但教練為了保護我比賽多半在板凳。這階段我已經可以碰撞，大概回復8成，就差速度。」

佛光6日45比67吞下預賽第2敗，目前戰績暫居第4，缺席去年的決賽，這位佛光小前鋒不願再錯過，「希望能幫助球隊穩住4強，決賽之前回復到百分百狀態，奮力一搏。」

(中時電子報)