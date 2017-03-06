真的好想回球場 佛光彭惠貞復健自願加碼
「受傷那時候，真的好想回到球場上，所以現在會很珍惜上場時間。」前年UBA預賽左膝兩條韌帶都重傷，十字韌帶斷裂、內側韌帶撕裂的佛光彭惠貞，去年底終於傷癒歸隊。
韌帶斷裂復健之路艱辛不難想像，但問到彭惠貞復健哪裡最辛苦，她想了想，猶豫了一下說，「其實沒有」，或許是因為再多的痛，都是為了能再回到場上。膝十字韌帶斷裂，一般人往往得花一年時間才能再打球，彭惠貞去年3月底開完刀後，休息7個月後就練球，這是因為她付出加倍時間。
「所以除了復健師開的菜單，我還會另外做防護員建議的課表。」即使開始練球至今已5個月，彭惠貞額外時間復健不鬆懈，「練球前我會先做敏捷度譬如階梯訓練，練球後會做大腿前、後側肌力訓練，還有加強核心訓練。」
上場時間從初歸隊的個位數，到6日迎戰北市大的近20分鐘，彭惠貞對自己的信心也提升，「一開始多少會有點挫折，練球打滿全場，但教練為了保護我比賽多半在板凳。這階段我已經可以碰撞，大概回復8成，就差速度。」
佛光6日45比67吞下預賽第2敗，目前戰績暫居第4，缺席去年的決賽，這位佛光小前鋒不願再錯過，「希望能幫助球隊穩住4強，決賽之前回復到百分百狀態，奮力一搏。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。