畫家黃騰輝名作 執行署士林分署明日百萬起標

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執行署士林分署明天下午「123全國聯合法拍日」，查扣一名欠稅大戶收藏的名畫，預計價值超過百萬。（士林分署提供）

法務部行政執行署士林分署日前查扣欠稅大戶一幅名畫，畫作是古典玫瑰園創辦人黃騰輝10年前的畫作，預計將在明天下午3點「123全國聯合法拍日」拍賣，粗估價值超過百萬，現場繳納投標保證金10萬元後即可參與投標，一但得標，必須當天支付全額的投標金額，否則就會被沒收保證金。

黃騰輝先生為享譽國際知名畫家，一生熱愛玫瑰，他的畫作經常在國際拍賣會出現，價格屢創新高。本次拍賣作品正是其代表性的玫瑰畫作，預計標售價格將創下新紀錄。

現場另有各式咖啡豆磨豆機、美式咖啡機、封口機、蛋糕櫃、電腦等動產，以及北投溫泉小套房等不動產。

(中時)