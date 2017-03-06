測試支援太平洋海戰 美哨兵無人機變身

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）結合了F-35C、RQ-170及其他作戰平台的技術，發展出艦載無人空中偵察打擊系統，外型酷似RQ-170。圖為藝術家筆下的示意圖。（圖/洛克希德馬丁）

美國空軍的祕密武器RQ-170「哨兵」（Sentinel）無人隱形偵察機，似乎已變身升級。

攝影師哈特曼（Matt Hartman）在報導從南加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射的NROL-79高機密衛星時，拍攝到大幅改裝的「哨兵」無人機。

據美國「戰區」網（www.thedrive.com/the-war-zone）報導，大型空中數據偵測管、前緣與左翼的深色控制面板，還有一些前所未見的特徵。其中包括飛機右後下方的進氣口，而飛機的中線上，則有類似合成孔徑雷達的突起物。

目前並不清楚，這款改裝的RQ-170是否有哪些新功能，或升級的「哨兵」將執行哪些新任務，但值得注意的是，早自2011年開始，美國空軍便悄悄從范登堡派飛「哨兵」無人機。

范登堡基地處理的大都是太空發射任務，但它可能成為主要的無人機中樞。先前在該基地運作的，還有RQ-4全球鷹（Global Hawk）無人偵察機，以及充滿神秘感的X-37B 無人太空飛機，未來還可能接收新型「死神」（Reaper）無人機。

范登堡鄰近美國海軍的太平洋測試場（Pacific Range ocean test site），「戰區」部落格編輯羅格威（Tyler Rogoway）認為，RQ-170挾著電光傳感器，還有多數專家都認為極敏感的主動電子掃描陣列（AESA）合成孔徑雷達，在「反介入」海上與濱海戰鬥環境中，都能發揮鎖定與偵察節點的功能。

羅格威指出，要證明RQ-170能應用在水面作戰上，它就需要能接觸到這類環境，而在它原本部署的內華達州克里奇空軍基地（Creech Air Force Base），當然沒有這種機會。相對的，范登堡空軍基地絕對能提供這類良機。

軍事部落格《戰爭好無聊》（War is Boring）指出，如果羅格威的推論正確，「哨兵」真的要從事海上任務，那將大大拓展它原本已多樣的任務組合。

(中時電子報)