朱立倫呼籲學子：遇到霸凌不要沉默旁觀

我要評比

朱立倫和學童為橄欖樹澆下希望之水後，背景也投射出茁壯成長的大樹。（陳俊雄攝）

校園霸凌事件日益猖獗，新北市長朱立倫今日跳出喊話，希望所有學生遭遇到同學遭到霸凌時，不要繼續當沉默的旁觀者，而要與師長共同協助支持遭到霸凌的同學，將霸凌、毒品、黑幫逐出校園。

為防制校園霸凌並防止黑幫、毒品入侵校園，教育局上午在三峽安溪國中舉辦友善校園「關心、關懷、關愛」宣導活動。朱立倫致詞表示，霸凌、幫派、毒品是校園當中三大最重要的危害，社會更應該發揮正義、關懷的力量將危害從校園當中清除，還給孩子安全、友善的校園環境。

朱立倫也呼籲學子不要繼續當「沉默的旁觀者」，要尋求師長等勇於協助積極介入，讓受到霸凌的同學獲得支持，這是很正面力量，希望孩子在學習過程中讓整個社會發揮正義，讓校園霸凌、毒品、黑幫從校園去除。

他強調，新北市重視校園安全，積極推動友善校園「關心、關懷、關愛」的理念，就是希望讓每個孩子面帶笑容在校園中快樂學習、成長。

朱立倫也與教育局長林奕華、市警局副局長劉章遠等人，共同以生命之水灌溉橄欖樹枝樹幹，讓樹幹冒出枝枒長成橄欖樹，賦予橄欖樹將正義、和平遍佈於社會的使命。

教育局表示，6、7日連續兩天在板橋火車站B1設置「霸凌情境體驗互動區」，只要闖關通過並拍照打卡即可獲得免費精美小禮物。

(中時)