林佳龍邀三井Outlet Park加碼投資台中

我要評比

台中市長林佳龍6日率團參訪日本三井不動產集團位於千葉縣的幕張Outlet Park。(台中市政府提供)

台中市長林佳龍6日率團參訪日本三井不動產集團位於千葉縣的幕張Outlet Park，該購物中心緊鄰東京灣與車站，可做為台中港三井Outlet Park的開發範本。林佳龍向日方表示，希望三井繼續加碼投資台中。

林佳龍6日下午在三井不動產株式會社執行役員(董事)大林修、台灣三井不動產跨國投資協理金萬坤的陪同下，與經濟發展局長呂曜志、農業局長王俊雄、新聞局長卓冠廷、秘書處長李如芳一同參訪了位於千葉縣幕張的三井Outlet Park。

三井集團斥資50億元，在台中港打造中台灣最大規模的Outlet Park，這是台中市府團隊與台灣港務公司「市港合作」招商的首要成果。

林佳龍表示，幕張Outlet Park發展相當成功，目前有137間店鋪。台中港的Outlet Park第一期就有150個店鋪，順利的話，今年夏天前就可以動工，並於明年底完工，屆時結合正在舉辦的台中世界花博，彼此相輔相成，勢必可吸引更多觀光客到訪，也盼三井繼續加碼投資台中。

經發局表示，台中港三井Outlet Park完工後，將成為中台灣最大規模Outlet Park及全台首座海港購物中心，盼三井加碼投資台中外，市府加強周邊招商及整體規劃，結合高美濕地、梧棲漁港等觀光亮點，讓港區成為「商務觀光特區」，帶動區域經濟發展。

大林則回應表示，三井評估台灣中部是一個大市場，除了台中市之外，周邊縣市都是值得開發的市場。

(中時)